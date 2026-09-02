«Заявка на государственный терроризм»: Путин ответил на угрозы Зеленского в адрес гражданской авиации в России

Президент РФ Владимир Путин назвал заявкой на государственный терроризм угрозу Владимира Зеленского в адрес гражданской авиации на территории России.
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