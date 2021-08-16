«Очень обидно». Михаил Кержаков – о матче с «Локомотивом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ (1:1). — С одной стороны, проведя матч в меньшинстве, сыграть вничью довольно-таки неплохо, но с учетом того, что мы вели и в конце пропустили — конечно, обидно.