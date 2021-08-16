ПЛЕЙМЕЙКЕР

30 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Котенева
    Без чести и совести.Линой Ашрам: Жало...
  • Петр Петрович
    Ты не наказала чиновников, ты предала народ и государство. Шваль ты после этогоТимановская получ...
  • ирина ульянкина
    Охреневшая от вседозволенности тетка. Можно подумать,она такой раньше не была...просто Пети не было...но взрослому би...Как судья Безборо...

«Очень обидно». Михаил Кержаков – о матче с «Локомотивом»

«Очень обидно». Михаил Кержаков – о матче с «Локомотивом»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ничью с «Локомотивом» в 4-м туре РПЛ (1:1).  — С одной стороны, проведя матч в меньшинстве, сыграть вничью довольно-таки неплохо, но с учетом того, что мы вели и в конце пропустили — конечно, обидно.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх