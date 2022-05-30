Popcaketv

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Шаляпин жестко наехал на Сотникову, у которой могут отнять жилье за рубежом: «Все равно все отнимут! А я рад этому! В России надо жить!»

Шаляпин жестко наехал на Сотникову, у которой могут отнять жилье за рубежом: «Все равно все отнимут! А я рад этому! В России надо жить!»

Скандально известный Прохор Шаляпин поспорил со своими коллегами на тему покупки недвижимости за рубежом и ехидно подметил, что даже рад слышать, как у россиян пытаются забрать имущество в других странах, пусть оно и было куплено много лет назад.

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