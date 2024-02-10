Время перемен и вызовов: астрологический прогноз от Василисы Володиной на 2024 год Елена ГалицкаяАстрологический прогноз на 2024 год предвещает значимые перемены как для страны в целом, так и для отдельных знаков зодиака.
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