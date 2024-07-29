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Илон Маск обещал мстить. У России появился новый союзник?

Илон Маск обещал мстить. У России появился новый союзник?

Коллаж Царьграда  Илон Маск всё дальше дрейфует от той картины мира, которую навязывают "Нетфликс", Голливуд и левацкая профессура американских вузов.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Если бы только США размежевались по партийным спискам: кто-то за демократов , кто-то за респуболиканцев, но они ВСЕ ПРОТИВ ДРУГ ДРУГА, всё население США. Кто-то за сатанинское ЛГБТ. кто-то за консервативные библейские ценности. Кто-то за белых, а кто-то за черных, кто-то за левых, а кто-то за правых, кто-то богатых, а кто-то за бедных. И так без конца до конца. Даже штаты поляризуются. И потому, пока одна половина США не зачистит другую-гражданская война не остановится. То есть до распада на отдельные выжившие штаты.
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