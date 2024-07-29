Илон Маск обещал мстить. У России появился новый союзник?

Natalija Osminina

Если бы только США размежевались по партийным спискам: кто-то за демократов , кто-то за респуболиканцев, но они ВСЕ ПРОТИВ ДРУГ ДРУГА, всё население США. Кто-то за сатанинское ЛГБТ. кто-то за консервативные библейские ценности. Кто-то за белых, а кто-то за черных, кто-то за левых, а кто-то за правых, кто-то богатых, а кто-то за бедных. И так без конца до конца. Даже штаты поляризуются. И потому, пока одна половина США не зачистит другую-гражданская война не остановится. То есть до распада на отдельные выжившие штаты.