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Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"
Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Рожа воровская, приблатненная.
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4 час.
АБ
Алексей Белоусов
Все верно, вот и начнется наполнение "трудовых" лагерей. Вперед, Сучканюх.
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2 час.
людмила пригарина
"Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"" Мигранов уже слишком много . И выбор у них может быть- или вернуться домой или в"трудовые лагеря" в воспитательных целях. Как идея? А какой еще выход?
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13 мин.
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