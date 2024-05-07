Политика как он...
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Политика как она есть

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  • людмила пригарина
    "Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"" Мигранов уже слишком много . И выбор у них мож...Депутат Собканюк ...
  • Алексей Белоусов
    Все верно, вот и начнется наполнение "трудовых" лагерей. Вперед, Сучканюх.Депутат Собканюк ...
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    заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских видимо...Россия вымирает. ...

Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"

Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"

Наши законодатели они не просто выразители интересов наших граждан, они, скорее, за свои интересы. Интересы граждан — дело второстепенное.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Рожа воровская, приблатненная.
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4 час.
АБ
Алексей Белоусов
Все верно, вот и начнется наполнение &quot;трудовых&quot; лагерей. Вперед, Сучканюх.
Ответить
2 час.
людмила пригарина
&quot;Депутат Собканюк предложила создать &quot;трудовые лагеря&quot; из &quot;тунеядцев&quot;&quot; Мигранов уже слишком много . И выбор у них может быть- или вернуться  домой или в&quot;трудовые лагеря&quot; в воспитательных целях. Как идея? А какой еще выход?
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13 мин.

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