людмила пригарина

"Депутат Собканюк предложила создать "трудовые лагеря" из "тунеядцев"" Мигранов уже слишком много . И выбор у них может быть- или вернуться домой или в"трудовые лагеря" в воспитательных целях. Как идея? А какой еще выход?