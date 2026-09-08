Более 60 домов для реновации поставлены на кадастровый учет с начала года

В январе — августе 2026 года Управлением Росреестра по Москве в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о постановке на кадастровый учет 61 многоквартирного дома, построенного для целей реализации программы реновации жилищного фонда столицы.