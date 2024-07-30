В Архангельске появилась интерактивная карта разрытий и ремонтов

По поручению Дмитрия Морева в Архангельске запустили интерактивную карту ремонтных работ на улицах городаОт жителей Архангельска в городскую администрацию неоднократно поступали жалобы от жителей на нарушения правил благоустройства, земляных работ, восстановления общественных и дворовых территорий и дорог.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии