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В Архангельске появилась интерактивная карта разрытий и ремонтов

В Архангельске появилась интерактивная карта разрытий и ремонтов

По поручению Дмитрия Морева в Архангельске запустили интерактивную карту ремонтных работ на улицах городаОт жителей Архангельска в городскую администрацию неоднократно поступали жалобы от жителей на нарушения правил благоустройства, земляных работ, восстановления общественных и дворовых территорий и дорог.

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