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Царьград

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В Новосибирской области запись в 1 класс на 100% ушла в онлайн

В Новосибирской области запись в 1 класс на 100% ушла в онлайн

Запись детей в первые классы в Новосибирской области практически полностью перешла в онлайн-формат. В шести муниципальных образованиях региона все без исключения родители воспользовались порталом «Госуслуги» для подачи документов.

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