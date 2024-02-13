Муссовый торт 3 шоколада

Кто не любит шоколад и муссовые торты?) Это шикарный рецепт и очень простой ) А результат получается просто бомбическим!) После приготовления вы получите 8 порций Время приготовления: 120 минут ИНГРЕДИЕНТЫ желток 4 штуки 1 белок 95 гр сахара 65 гр темного шоколада 40 гр молочного шоколада 40 гр ….