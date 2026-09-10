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Царьград

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Нетаньяху и Кац: Израиль завершил операции против "Хезболлах"

Нетаньяху и Кац: Израиль завершил операции против "Хезболлах"

Израиль завершил уничтожение подземной инфраструктуры "Хезболлах" на юге Ливана. Операция, инициированная по указаниям Биньямина Нетаньяху и Исраэля Каца, укрепила зону безопасности, обеспечив контроль над ключевыми объектами.

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