Каким был Михаил Булгаков — 9 интересных фактов из жизни классика

Такой разный, неординарный и гениальный писатель.фото: m-bulgakov.ruБытует мнение, что поклонники Михаила Булгакова делятся на тех, кто любит «Мастера и Маргариту», и тех, кто предпочитает «Белую гвардию».
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