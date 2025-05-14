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Каким был Михаил Булгаков — 9 интересных фактов из жизни классика

Каким был Михаил Булгаков — 9 интересных фактов из жизни классика

Такой разный, неординарный и гениальный писатель.фото: m-bulgakov.ruБытует мнение, что поклонники Михаила Булгакова делятся на тех, кто любит «Мастера и Маргариту», и тех, кто предпочитает «Белую гвардию».

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