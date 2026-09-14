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Синоптик Позднякова: 14 сентября в Москве температура поднимется до +19

Синоптик Позднякова: 14 сентября в Москве температура поднимется до +19

В Москве в понедельник установится теплая погода, температура поднимется до +19 градусов. Об этом РИА «Новости» сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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