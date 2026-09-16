Бренд «Атом» объявил о запуске массового производства электромобилей на площадке завода «Москвич». Это российский электромобиль, разработанный с нуля на базе собственной технологической платформы.
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