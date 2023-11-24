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Россия ответила на протест НАТО — РФ создает наступательный гиперзвуковой ракетный комплекс

Россия ответила на протест НАТО — РФ создает наступательный гиперзвуковой ракетный комплекс

83K прочитали В Министерстве иностранных дел России дали официальный ответ на протестные требования США и НАТО о создании [или якобы создании] гиперзвукового наступательного комплекса на базе системы «Бал».

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