Россия ответила на протест НАТО — РФ создает наступательный гиперзвуковой ракетный комплекс

83K прочитали В Министерстве иностранных дел России дали официальный ответ на протестные требования США и НАТО о создании [или якобы создании] гиперзвукового наступательного комплекса на базе системы «Бал».
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