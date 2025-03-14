НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

167 подписчиков

«Факты сильнее слов Марко». Фернандо Алонсо о том, что Бортолето назвали «гонщиком «Б» класса»

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо отреагировал на слова советника «Ред Булл» Гельмута Марко, который назвал новичка «Заубера» Габриэла Бортолето «гонщиком «Б» класса» «Наверное, Гельмут должен защищать своих гонщиков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх