«В городе все свистит!»: военкор ФАН выслушал историю семьи из Рубежного

Зачистка Рубежного от украинских националистов продолжается — как и эвакуация оттуда мирных жителей. Военный корреспондент ФАН Альгис Микульскис встретился с семейной парой, которая рассказала ему по-настоящему страшные вещи о происходящем в городе.