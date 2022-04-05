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«В городе все свистит!»: военкор ФАН выслушал историю семьи из Рубежного

«В городе все свистит!»: военкор ФАН выслушал историю семьи из Рубежного

Зачистка Рубежного от украинских националистов продолжается — как и эвакуация оттуда мирных жителей. Военный корреспондент ФАН Альгис Микульскис встретился с семейной парой, которая рассказала ему по-настоящему страшные вещи о происходящем в городе.

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