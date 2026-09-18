Xpeng G9L рассекречен в Китае и скоро дебютирует в Европе[{"type":"text-block","attr":{},"content":"В начале августа компания Xpeng анонсировала необычный кроссовер G9L, который, несмотря на внушительные габариты, обладает лишь пятью посадочными местами, чтобы не создавать конкуренцию трехрядной флагманской модели GX.