Тренер Канарейкин заявил, что Капризов, Кучеров и Панарин являются лицами НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин ответил на вопрос, можно ли сравнить хоккеиста "Миннесоты Уайлд" Кирилла Капризова с нападающим "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным и форвардом "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никитой Кучеровым.
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