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Сергей Бодров-младший и съемочная группа фильма "Связной" пропали 24 года назад

Сергей Бодров-младший и съемочная группа фильма "Связной" пропали 24 года назад

vk.com/Старое телевидение | 1931-2010 Один из самых известных актеров своего поколения – Сергей Бодров-младший – официально считается пропавшим без вести уже 24 года.

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