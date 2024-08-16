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Певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой

Певица Глюк’oZа погасила задолженность перед налоговой

Скандально известная певица Наталья Чистякова-Ионова, больше известная под псевдонимом Глюк’oZа, погасила задолженность перед Федеральной налоговой службой, после чего банковские счета артистки были разблокированы.

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