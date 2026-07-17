Биолог Глазков объяснил, чем опасны «наноклещи»

Молодые особи иксодовых клещей, которых называют нимфами, могут быть опасны для человека из-за маленького размера и способности переносить инфекции, рассказал «Москве 24» кандидат биологических наук Павел Глазков.
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