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Аргументы и Факты

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Биолог Глазков объяснил, чем опасны «наноклещи»

Биолог Глазков объяснил, чем опасны «наноклещи»

Молодые особи иксодовых клещей, которых называют нимфами, могут быть опасны для человека из-за маленького размера и способности переносить инфекции, рассказал «Москве 24» кандидат биологических наук Павел Глазков.

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