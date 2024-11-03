Целебная мазь из хозяйственного мыла

В наших аптеках продается огромное количество разнообразных лекарственных препаратов и тем не менее не стоит забывать о старых проверенных временем бабушкиных рецептахСпорить не стану, в наших аптеках огромное количество самых разнообразных лекарственных препаратов и тем не менее не стоит забывать о старых проверенных временем бабушкиных рецептах.