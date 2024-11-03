В наших аптеках продается огромное количество разнообразных лекарственных препаратов и тем не менее не стоит забывать о старых проверенных временем бабушкиных рецептахСпорить не стану, в наших аптеках огромное количество самых разнообразных лекарственных препаратов и тем не менее не стоит забывать о старых проверенных временем бабушкиных рецептах.
Целебная мазь из хозяйственного мыла
Комментарии
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Александр Николаевич
В народной медицине хозяйственное мыло, как 100% натуральный продукт всегда применялось с большим успехом в основном для наружного применения в составе мазей с различным составом.
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11 час.
Юрий Селиванов
Чудно. А нас каким то НАТО пугают 🙃
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9 час.
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