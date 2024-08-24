Military Watch: Россия увеличивает выпуск Су-57 после боевого дебюта в СВО

На Дальнем Востоке России к 90-летию авиазавода в Комсомольске-на-Амуре (КнААЗ им. Ю.А. Гагарина) вели в эксплуатацию новые производственные мощности, предназначенные для увеличения выпуска истребителя пятого поколения Су-57.