Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Яковлев
    Зачем мне знать о чём трепется этот болтун ?«Меня это пугает»...
  • Астон Мартин
    Надо возрождать русские программы , например "Конкурс русской песни"Алексей Мишин о «...
  • Адександр Соловьев
    Попади он пропадом за такие деньги, какие этот еврей платит участникам из нашего кармана!Когда прочитал, что Ягудин з...Алексей Мишин о «...

Владимир Крикунов: «Овечкин – машина. Ему вполне по силам и 10 сезонов выбить по 50 шайб»

Владимир Крикунов поделился мнением об Александре Овечкине. В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх