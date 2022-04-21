Владимир Крикунов: «Овечкин – машина. Ему вполне по силам и 10 сезонов выбить по 50 шайб»

Владимир Крикунов поделился мнением об Александре Овечкине. В матче с «Вегасом» (3:4 ОТ) россиянин достиг отметки 50 шайб за сезон в 9-й раз за карьеру, повторив рекорд НХЛ.
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