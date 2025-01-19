В Херсонесе отметили праздник Крещения Господня

В севастопольском Херсонесе отметили праздник Крещения Господня, 19 января сообщает телеканал «СТВ». В великий праздник жители города собрались на священной земле в Свято-Владимирском соборе Херсонесского мужского монастыря.
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