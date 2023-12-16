Генич заявил, что Клаудиньо «задолбало» играть за «Зенит»

По его мнению, большинство матчей в этом сезоне Клаудиньо и Вендел провели «с ленцой». «Зениту» будет сложно сохранить легионеров из-за отсутствия еврокубков и очень сложной логистической ситуации — колумбийцам приходится тратить на дорогу более 30 часов.