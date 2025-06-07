💍 Свадебный бум: сегодня в Симферополе поженились сразу семь пар В Крыму открыли свадебный сезон. В одном из ЗАГСов крымской столицы прошло массовое бракосочетание.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💍 Свадебный бум: сегодня в Симферополе поженились сразу семь пар В Крыму открыли свадебный сезон. В одном из ЗАГСов крымской столицы прошло массовое бракосочетание.