«Цены на жильё застыли»: когда ждать роста — прогноз банкира

Рынок недвижимости России продолжает оставаться в состоянии стагнации. По данным аналитиков, средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья за последний год колебалась в пределах 3%, не демонстрируя выраженного тренда.
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