Communist Cox Heir Denied Release Over Alleged Hamas Funding, Claimed Openness To "Global Terror Activities" Local news outlet El Español reports that Spain's National Court denied release for Jim "Fergie" Chambers, the communist centimillionaire and heir to the massive Cox media fortune, for the fourth time, citing a flight risk while US authorities seek his extradition over allegations of financing Hamas and money laundering.
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