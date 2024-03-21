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В Астрахани за сброс мусора в неположенном месте жестко штрафуют и водителей автомобилей

В Астрахани за сброс мусора в неположенном месте жестко штрафуют и водителей автомобилей

В областном центре усилена работа по выявлению случаев незаконного сброса отходов на почву. Причем не только среди жителей, кто привык выбрасывать мусор, выходя из подъездов или по ходу своего пешего движения, но и из числа водителей автомобилей.

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