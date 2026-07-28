NHK: в Японии в результате землетрясения пострадали не менее 50 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в японской префектуре Кумамото на острове Кусю составило не менее 50 человек, сообщает телеканал NHK со ссылкой на региональный медцентр Яцусиро в городе Хикава.
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