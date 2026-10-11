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Болельщики «Ливерпуля» скандировали «Мошенники! Мошенники!» в матче с «Ман Сити»

Болельщики «Ливерпуля» скандировали «Мошенники! Мошенники!» в матче с «Ман Сити»

«Манчестер Сити» с разгромным счётом одержал победу над «Ливерпулем» в шестом туре АПЛ. Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 3:0.

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