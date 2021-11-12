В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Приморье завершается ревакцинация личного состава

В общевойсковом объединении Восточного военного округа в Приморье завершается ревакцинация личного состава

Всего прошли процедуру 98 процентов личного состава общевойсковой армии. В данную категорию вошли люди, прошедшие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.

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