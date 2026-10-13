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Царьград

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В Челябинске оштрафовали на 100 тыс. за продажу карты мошенникам

В Челябинске оштрафовали на 100 тыс. за продажу карты мошенникам

Челябинский суд оштрафовал 20-летнего местного жителя на 100 тыс. рублей за передачу своей банковской карты с реквизитами третьему лицу, через которую впоследствии прошло около 300 тыс.

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