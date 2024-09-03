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"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

"ЕС не доволен визитом Путина в Монголию" - пофик веники

Евросоюз довел до Монголии свое мнение по визиту Путина и ордену МУС В ЕС обеспокоены визитом Путина в Монголию, потому что страна признает юрисдикцию МУС, который выдал ордер на арест главы РФ Президент РФ Владимир Путин прибыл в Монголию, в Евросоюзе обеспокоены этой ситуацией из-за выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест российского лидера.

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Комментарии
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Олег Иванович
А нас...рать. Нас, которые довольны, целая рать.
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7 час.
СЗ
Светлана Зуева
Мус не имеет юрисдикции. Это банда шарлатанов,выдающая себя за суд....😡😡😡
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6 час.
Наталья Радостева
Западенцы просто выжили из ума - умная любой дворник их умнее
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5 час.

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