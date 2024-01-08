Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 8 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины.