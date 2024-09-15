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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Поздравляю Волошину Анну Сергеевну

Поздравляю Волошину Анну Сергеевну!🎂 С днём рождения, кума! Будь здорова, весела, Радостна всегда, активна, Жизнь пусть будет позитивной! Пусть удача помогает, И Господь благословляет.

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