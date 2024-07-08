В Петербург приехала автоэкспедиция «100 000 километров возможностей»

Два экипажа 8 апреля с выставки «Россия» на ВДНХ отправились в путь длиной 100 000 километров С момента старта они преодолели чуть более трети маршрута и посетили 36 регионов, среди которых, Тульская, Тамбовская и Белгородская области, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия.