США начали готовить "мегасделку" по Ближнему Востоку. Её параметры таковы, что могут позволить установить прочный мир в регионе.
Байден готовит "мегасделку". России будет нанесён сильнейший удар
Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Это всё ещё "вилами на воде написано", хуситы из Йемена тут же очень сильно полюбят США, что их бомбили и прекратят обстреливать транспорт идущий в Израиль. Весь Исламский Мир, тут же воспылает любовью к евреям. США снимут все санкции против Ирана. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Пиндосы-готовьтесь..
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14 час.
Дмитрий Гурин
Перед выборами республиканцы напомнят своему народу еще об игнорировании Байденом природной катастрофы на Гавайях, отказом финансирования их проблем в свете поставок оружия и денег какому там Киеву (штатники даже на картах с надписями не могут показать где находится Украина). По моему но Байден .. уже все....
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8 мин.
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