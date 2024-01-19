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Царьград

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Байден готовит "мегасделку". России будет нанесён сильнейший удар

Байден готовит "мегасделку". России будет нанесён сильнейший удар

США начали готовить "мегасделку" по Ближнему Востоку. Её параметры таковы, что могут позволить установить прочный мир в регионе.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Это всё ещё &quot;вилами на воде написано&quot;, хуситы из Йемена тут же очень сильно полюбят США, что их бомбили и прекратят обстреливать транспорт идущий в Израиль. Весь Исламский Мир, тут же воспылает любовью к евреям. США снимут все санкции против Ирана. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Пиндосы-готовьтесь..
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14 час.
Дмитрий Гурин
Перед выборами республиканцы напомнят своему народу еще об игнорировании Байденом природной катастрофы на Гавайях, отказом финансирования их проблем в свете поставок оружия и денег какому там Киеву (штатники даже на картах с надписями не могут показать где находится Украина). По моему но Байден .. уже все....
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8 мин.

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