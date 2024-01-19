Байден готовит "мегасделку". России будет нанесён сильнейший удар

ИМ

Ильдус Мамлеев

Это всё ещё "вилами на воде написано", хуситы из Йемена тут же очень сильно полюбят США, что их бомбили и прекратят обстреливать транспорт идущий в Израиль. Весь Исламский Мир, тут же воспылает любовью к евреям. США снимут все санкции против Ирана. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги.