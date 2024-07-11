На саммите НАТО Украину снова заверили о неизбежности её вступления в альянс. То, что эти обещания/заверения всегда сопровождаются условиями, которые Украина едва ли сможет выполнить - вторичный вопрос.
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На саммите НАТО Украину снова заверили о неизбежности её вступления в альянс. То, что эти обещания/заверения всегда сопровождаются условиями, которые Украина едва ли сможет выполнить - вторичный вопрос.
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