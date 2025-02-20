Уличная свежесть: почему туляки любят сушить белье на улице, и не опасно ли это

Если вы думаете, что белье, развешенное во дворах – это пережиток прошлого, то нет. Гуляя по Туле, дежурный корреспондент ТСН24 Лена Черепанова обнаружила, что во многих дворах сохранились столбы с веревками, которые используются по назначению.