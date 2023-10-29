Цепная реакция: как Запад стремится превратить конфликт в Газе в мировую войну

В ночь 28 октября в Газе было светло, как днем. ЦАХАЛ перешел к решительным действиям. Под прикрытием массированных обстрелов и бомбардировок с земли, воздуха и моря в Газу начала заходить военная техника Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии