Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Цепная реакция: как Запад стремится превратить конфликт в Газе в мировую войну

Цепная реакция: как Запад стремится превратить конфликт в Газе в мировую войну

В ночь 28 октября в Газе было светло, как днем. ЦАХАЛ перешел к решительным действиям. Под прикрытием массированных обстрелов и бомбардировок с земли, воздуха и моря в Газу начала заходить военная техника Израиля.

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