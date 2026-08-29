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Мировое обозрение

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АдГ опередила блок Мерца на рекордные девять пунктов

АдГ опередила блок Мерца на рекордные девять пунктов

Рекордный разрыв зафиксировали в Германии. Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) обошла правящий блок ХДС/ХСС на девять процентных пунктов — это максимум за всю историю замеров.

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