Медведев: Русофобия похоронила отношения Польши с Россией

Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
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