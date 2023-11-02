Медведев: Русофобия похоронила отношения Польши с Россией

Варшава прикладывает немало усилий к углублению украинского кризиса, а оголтелая польская русофобия уже давно фактически похоронила отношения между Россией и Польшей, прошедшие в стране парламентские выборы не ее изменят курс на территориальный реваншизм, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.