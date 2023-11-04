Интересный день 5 ноября в истории России по целому ряду причин Наталия КозинченкоЛюбой день в истории российского государства отмечен мега интересными событиями, игравшими впоследствии большую роль для каждого гражданина Отчизны.
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