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Мы соседи по планете

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Дэнс, дэнс, дэнс: фото Александра Яковлева

Дэнс, дэнс, дэнс: фото Александра Яковлева

Александр Яковлев – российский фотограф из Москвы, который увековечивает нематериальную магию движения и придает ему дополнительную драматичность, обрабатывая свои изображения в диапазоне оттенков серого, вытекающего из черного и белого.

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