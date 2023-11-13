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Аргументы недели

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Врач Эдигер: Заеды на губах говорят о диабете или авитаминозе

Врач Эдигер: Заеды на губах говорят о диабете или авитаминозе

Ангулярный хейлит, или воспаление уголков губ, вызывает надрывы на кожном покрове. Специалист по фармакологии и токсикологии, врач Александр Эдигер рассказал о причинах незаживающих заедов, — сообщает Общественная Служба Новостей.

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