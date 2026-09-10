Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz confirmed as Emmys presenters

Sarah Michelle Gellar and David Boreanaz are among the celebrities confirmed as Emmys presenters for Monday's prize presentation on NBC.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым