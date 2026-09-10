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Sarah Michelle Gellar, David Boreanaz confirmed as Emmys presenters

Sarah Michelle Gellar and David Boreanaz are among the celebrities confirmed as Emmys presenters for Monday's prize presentation on NBC.

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