Терапевт Асанов перечислил полезный для здоровья фастфуд

Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.
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