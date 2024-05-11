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Терапевт Асанов перечислил полезный для здоровья фастфуд

Терапевт Асанов перечислил полезный для здоровья фастфуд

Среди блюд фастфуда стоит отдавать предпочтение салатам, курице и роллам в пресной лепешке. Об этом РИА «Новости» рассказал врач-терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Тимур Асанов.

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